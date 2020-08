Ex Tribunale di Modica. Rando: “Appetibile per tanti”

L’ex tribunale di Modica ha svegliato tanti appetiti, Agenzia delle Entrate, Inps, Carabinieri, Polizia e per ultimo da utilizzare come plesso scolastico.

Sulla questione è d’obbligo una qualche precisazione. La fa il rappresentante del Comitato Via Loreto, Salvatore Rando:

l’ex tribunale di Modica fino alla estinzione del mutuo previsto per il 2023 è di proprietà del ministero della giustizia, quindi fino ad allora non può essere utilizzato per altri fini.

la riforma della giustizia per questo Governo inizia e finisce con la riforma del CSM? Troppo poco se è così non ci siamo. Solo per ricordarlo, il Presidente dell’intergruppo parlamentare sulla revisione della geografia giudiziaria il 21 ottobre del 2019 ha in iniziato ad audire presso la Camera dei deputati i sindaci dei territori interessati alle soppressioni dei 30 tribunali soppressi e il Coordinamento nazionale dei tribunali soppressi sotto la Presidenza dell’On. Elisa Scutella, che aveva preannunciato a conclusione dei lavori una visita nei territori per verificare le strutture soppresse, l’efficienza dei tribunali accorpanti, i disagi territoriali il distanziamento della giustizia di prossimità raccomandata dall’Unione Europea, i ritardi, rinvii di cause per mille motivi, assenza di giudici, personale, intasamento delle aule per via degli accorpamenti, e per tanti altri motivi tra i quali, come nel nostro caso si chiude un tribunale nuovo antisismico, efficiente, ampi parcheggi, per intasare un tribunale, quello di Ragusa con mille problemi strutturali, mancanza di sicurezza del personale, privo di antincendio, vie di fughe e tanti altri problemi, assembramenti, distanziamenti per via del coronavirus.

“Purtroppo – dice – nei fatti spettiamo ancora che la Commissione bicamerale presieduta da un rappresentante dei 5 stelle, l’on Scutellà è stata bloccata a causa del lock down, non vorrei, spero di sbagliare, che con questa scusa sia finita tutto a tarallucci e vino?

Tra le altre cose non si capisce la mancata firma della convenzione tanta discussa, sollecitata diverse volte dall’Assessore Autonomie Locali sic Bernadette Felice Grasso e mai considerata dal prezioso Ministro della Giustizia Buonafede, tra la Regione Sicilia e appunto il Ministro della Giustizia per l’utilizzo dei tre tribunali soppressi di Modica, Nicosia e Mistretta, ha costo della Regione Sicilia tra l’altro previsto dalla vergognosa riforma della giustizia, in attesa della revisione della geografia giudiziaria.

Una legge tra l’altro ignorata da tutti i punti di vista, efficienza, risparmi di spesa un capitolo della legge sulla invarianza della spesa scavalcato sistematicamente, per non parlare di abbreviare i tempi della giustizia, sicurezza del personale criticità strutturali nel fatiscente tribunale di Ragusa, tutti dico tutte le Istituzioni fanno orecchie da mercante a cominciare dall’autorità che presiedono il tribunale ragusano. Bella trovata per risolvere il problema dell’ex tribunale di Modica per utilizzare la struttura per le scuole ultima in ordine di tempo, forse serve a mettere in soffitta una volta per tutte la pseudo tanto strombazzata revisione della geografia giudiziaria. Cosa si deve capire da questa proposta che i 5 Stelle se ne lavano le mani? Non si trova il tempo per interrogarsi, da parte della politica, che uno schifo di processo per avere una sentenza di primo grado ci vogliono più di otto anni? Questo sarebbe un Paese civile! Su questo si deve interrogare prioritariamente la politica. Si dica a chiare lettere che l’impegno fino ad ora dedicato per il riutilizzo della struttura modicana e degli altri tribunali soppressi è stato un diversivo, perché il prezioso Ministro tra l’altro siciliano non ha tempo da dedicare alla efficienza della giustizia, capire i problemi che ha creato la riforma della giustizia e suoi effetti devastanti, l’unica certezza è la condanna per i cittadini a non avere una giustizia in tempi celeri come nel resto dei Paesi europei più evoluti dal nostro. Forse è giunto il momento che il Comitato del tribunale d Modica, facente parte del Coordinamento Nazionale dei tribunali soppressi si dia una svegliata, serve una urgente iniziativa eclatante, una protesta davanti al Ministero della Giustizia, magari con i Gilet Gialli dei francesi, tra l’altro proposto nell’ultima riunione del Coordinamento Nazionale dei tribunali soppressi del 21 ottobre del 2019, purtroppo sordo e nello stesso tempo davanti alla sede del Consiglio Superiore della Magistratura altrettanto sordo e indaffarato a recuperare un’immagine devastante e vergognosa di come funziona la giustizia di questo Paese”.

