Quest’anno la sagra della cipolla a Giarrtana non si terrà

Giarratana. Il sindaco Lino Giaquinta con una comunicazione ufficiale ha reso noto che la sagra della cipolla, edizione 2020 , non si terrà. Non si terrà neanche la tradizionale Fiera del bestiame di San Bartolomeo. I festeggiamenti per San Bartolomeo saranno limitati alla sola festa interna così come per la Madonna della Neve. Tali decisioni assunte per prevenire il contagio da COVID-19 appaiono ancora più opportune alla luce dell’aumento dei casi di questi ultimi giorni. “ A Giarratana – ribadisce il primo cittadino – nel mese di agosto si terranno piccole manifestazioni di intrattenimento nel rispetto della normativa vigente, per le quali a breve sarà pubblicato il relativo programma. Gli organizzatori raccomandano a tutti il corretto uso delle mascherine negli ambienti chiusi e quando non è possibile mantenere il distanziamento.

