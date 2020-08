Sampieri. I 9 modicani minorenni non risultano ancora positivi

Si fa chiarezza sulla vicenda che ha visto risultare due giovani studenti modicani positivi al coronavirus, a seguito di tampone. Il ragazzo, nei fatti, ha studiato nel nord Italia fino al 20 luglio, praticamente senza quasi mai uscire di casa, per poi rientrare a Sampieri. Come lui anche la sua ragazza è risultata positiva. Tampone negativo, invece, per i genitori e i familiari più prossimi. Riguardo agli amici di comitiva, due sono già risultati negativi mentre gli altri sono in attesa dei risultati ma prudenzialmente restano in casa.

