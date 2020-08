Giovedì a Giarratana è festa

La forza della devozione non ferma i fedeli. Neppure in questo periodo in cui è necessario rispettare le regole per evitare che il numero dei contagiati torni ai livelli del lockdown. Alla luce di tutto ciò, il comitato dei festeggiamenti del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi sta facendo il possibile per fare in modo che le indicazioni possano essere il più possibile rispettate. A cominciare da quella che per le sante messe delle 19 prevede un numero massimo di ottanta posti a sedere. Solo la messa di domani sarà celebrata sul sagrato della chiesa e, in questo caso, saranno disponibili 120 posti a sedere con i relativi distanziamenti previsti. Domani,giovedì 6 agosto, è la festa del Santissimo Salvatore e della trasfigurazione di Gesù Cristo. E’ un momento particolarmente atteso per tutto il centro montano. A cominciare dalle 8, il rintocco della campana a distesa annuncerà il giorno di festa. La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno per l’accoglienza ai pellegrini. Alle 9 cisarà la celebrazione eucaristica mentre alle 11 è in programma la solenne celebrazione eucaristica. Alle 12 sarà riproposto lo scampanio festoso nelle chiese diChiaramonte. Alle 18,30 è prevista la recita del Rosario, la coroncina del Santissimo Salvatore, le litanie cantate. Sul sagrato della chiesa, come detto, alle 19 ci sarà la concelebrazione eucaristica a cui seguirà, subito dopo, la conclusione dei festeggiamenti. Durante tutto questo periodo, la confraternita del Santissimo Salvatore ha allestito nei locali della sagrestia una raccolta di beni di prima necessità. L’evento gode del sostegno, dal punto di vista della diffusione mediatica, di Confcommercio provinciale con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio comunale con il presidente Danilo Scollo che ritengono i festeggiamenti del Santissimo Salvatore uno dei momenti di aggregazione più sentiti per la comunità chiaramontana.

