Pozzallo. Torre Cabrera visitabile fino al 6 settembre la sera

L’Associazione “CHORA”, in sinergia con il Comune di Pozzallo, e all’interno dell’area progettuale SABIR, comunica l’avvio del progetto “Torre Cabrera”. Vicino al mare, nelle calde sere di questa estate 2020, un gruppo di studenti di Pozzallo e delle città viciniore svolgeranno la mansione di guide volontarie accogliendo i visitatori e accompagnandoli lungo un racconto intriso di storia e leggenda.

Nel segno del pensiero del grande Giorgio La Pira, la città di Pozzallo assume il ruolo di “Casa di tutti i popoli”, di tutte le genti che si affacciano sul Mediterraneo e con le quali la Sicilia, sin dai tempi più remoti, ha intrattenuto rapporti determinando reciproche influenze e contaminazioni culturali. La Torre Cabrera, simbolo della città marina, identifica dunque la nascita e la crescita economica di Pozzallo e stimola riflessioni di carattere culturale e sociale nell’immaginario collettivo. Il progetto mira ad incoraggiare l’integrazione sociale diffondendo la cultura della tolleranza e della diversità come valore aggiunto. Considerate le attuali problematiche dei popoli che si affacciano sul Mare nostrum, la Torre diventa quasi simbolo visionario di un New Deal politico, culturale e umano che riporti in essere la natura più intima e vera delle civiltà mediterranee aperte, accoglienti e fortemente inclusive.

Sarà possibile visitare la Torre Cabrera dal 1 Agosto al 6 Settembre ogni giorno dalle ore 19:00 alle ore 23:00. L’entrata alla Torre sarà disciplinata da protocollo di sicurezza COVID-19; pertanto sarà necessario prenotare la visita presso la stessa struttura o presso l’ufficio Cultura del Comune di Pozzallo.

Si ricorda l’obbligo di uso dei dispositivi di sicurezza.

