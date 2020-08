Modica, occhio: in agguato i truffatori dello specchietto

Torna la truffa dello specchietto. I delinquenti sono segnalati nel Comprensorio di Modica. In particolare un episodio è stato raccontato da una vittima attraverso un post su Facebook. La donna, mentre era alla guida della propria autovettura, ha sentito un rumore ma non ci ha fatto caso, se non di una autovettura rossa in sosta. Dopo pochi istanti è stato raggiunta da conducente di quest’ultimo veicolo che l’ha bloccata, accusandola di avergli rotto lo specchietto laterare. La donna, incredula, è scesa dal veicolo. “Ho notato del colore rosso nello specchietto della mia auto – dice – ma era chiaro che si trattava di vernice, tra l’altro usata male. Ciononostante ho detto all’interessato che gli avrei fatto l’assicurazione, ma lui ha insistito per avere i contanti, alzando anche la voce. Quando un altro automobilista si è fermato per capire cosa fosse accaduto, il traffaldino si è dato alla fuga”

