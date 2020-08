Il CCR (Centro Comunale di Raccolta) di Modica (Area artigianale di c.da Michelica) domani non sarà operativo.

L’assessorato all’Ecologia registrando che le piattaforme, ove vengono convogliati i rifiuti, sono

piene ha deciso per domani, domenica 2 agosto, di non consentire alcuna operazione di

deposito. Non appena la situazione si normalizzerà la cittadinanza verrà prontamente informata tramite un

comunicato stampa.

