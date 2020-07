Ispica. Orsero acquisisce il 50% della Moncada frutta. La famiglia Moncada entra in Orsero SpA

L’Azienda Moncada Frutta di Ispica passa al 50% alla Orsero Spa, società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento Star. E’ stato, infatti, sottoscritto un accordo per l’acquisto della metà del capitale della società ispicese, specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta in Sicilia e di cui deteneva già il restante 50% del capitale sociale.

La holding dell’omonimo gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, in una nota spiega che la completa integrazione di Moncada Frutta darà luogo ad importanti sinergie commerciali e prospettive di sviluppo nel canale della grande distribuzione organizzata. Raffaella Orsero, ceo di Orseo è certo che “ci sono tante opportunità di crescita”.

“L’operazione – dice Angelo Moncada, presidente dell’omonima azienda- ha un grande valore strategico per il rafforzamento delle attività del gruppo nell’isola e per un’apertura a nuove e interessanti collaborazioni con le altre nostre società”.

Il Gruppo Moncada grazie ad uno scambio di partecipazioni, entra a far parte degli azionisti del Gruppo Orsero. Si tratta di una partnership che, grazie a questa operazione, ne risulta rafforzata e apre nuove opportunità di sviluppo e di collaborazione con le altre aziende del Gruppo Moncada”. La famiglia Moncada manterrà la gestione manageriale dell’azienda.

