Modica, ombrelloni “in sosta” notturna: saranno rimossi

Per scoraggiare la pessima abitudine di lasciare il proprio ombrellone al fine di “prenotare” il posto negli appositi stalli in spiaggia, da domani 21 luglio gli stessi verranno rimossi dal personale incaricato alla pulizia. A comunicarlo è direttamente il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, sollecitato nei giorni scorsi da numerosi cittadini che si sono lamentati per la presenza di ombrelloni senza i legittimi proprietari, lasciati là dalla mattina per il pomeriggio o dalla sera per la mattina successiva. “Abbiamo temporeggiato qualche giorno – commenta il Primo Cittadino – sperando che il buon senso potesse avere la meglio. Purtroppo, constatato il ripetersi di questi episodi che possono sfociare anche in pesanti liti tra i bagnanti, abbiamo optato per la rimozione coatta ogni mattina. Quindi sappia chi lascia il proprio ombrellone che non lo ritroverà l’indomani. Nelle prossime ore verranno installate altre 300 postazioni a Marina. Nel momento in cui anche queste dovessero risultare insufficienti, è consentito piantare il proprio ombrellone a seguire dall’ultima fila. Tassativamente vietato farlo in prossimità della battigia per non creare intralcio al passaggio pedonale dei bagnanti”.

Salva