A Pozzallo sono sbarcati 64 migranti

E’ arrivata al Porto di Pozzallo la Nave Fiorillo della Guardia Costiera che trasporta 64 migranti. Le operazioni di sbarco sono già terminate e i migranti sono stati già trasferiti in contrada Cifali a Ragusa.

Il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ritiene importante che siano stabilite delle linee guida, in accordo con Ministero dell’Interno, Prefettura e Comune di Pozzallo, che assicurino la massima celerità nell’effettuazione di tamponi e test sierologici agli immigrati per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Tali misure sono già adottate nella provincia di Ragusa, ma la procedura va regolamentata per tutte le località senza differenza alcuna.

