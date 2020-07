Il Ragusa Calcio passa di mano. E la nuova proprietà è formata tutta da imprenditori iblei. Il colore azzurro diventa ancora più intenso con l’obiettivo di fare in modo che lo stesso possa diventare dominante e il più possibile coinvolgente. Una bella sfida, non c’è che dire. Ma ancora per questo più entusiasmante. Si è consumato nel pomeriggio di ieri il passaggio tra la proprietà uscente e il nuovo gruppo di imprenditori che, invece, da questo momento in poi gestirà le sorti del sodalizio azzurro che comincia la propria avventura dal campionato di Eccellenza. Il nuovo presidente è Giacomo Puma, 32 anni, giovane imprenditore di successo, affermato in più settori, profondo conoscitore del mondo del calcio, e che ha voluto investire in questo ambito. Puma sarà supportato da tre vicepresidenti: si tratta del medico veterinario Manè Occhipinti, dell’imprenditore Alessio Migliorisi e dell’imprenditore Giorgio Distefano. Il ruolo di amministratore delegato, invece, sarà ricoperto da Vincenzo Appiano. Emanuele Distefano si occuperà dell’incarico di team manager. La società, poi, sarà formata anche dai dirigenti Giuseppe Trapani, Francesco Cafiso, Giovanni Dimartino, Marco Baglieri, Marco Puglisi, Peppe Scalone e Giorgio Causapruno. “Stiamo partendo con questa avventura che sappiamo essere molto impegnativa – dichiara il neopresidente Puma – per portare il Ragusa dove merita. Non abbiamo fretta. Non vogliamo bruciare le tappe. Ma vogliamo costruire un progetto di ampio respiro che coinvolga il territorio e che, soprattutto, tenga in considerazione il grande fermento giovanile che, a livello sportivo, la città riesce ad esprimere. Il settore giovanile sarà un nostro riferimento primario. Un messaggio lo voglio, poi, rivolgere ai tifosi: stateci vicino e, soprattutto, cercate di contagiare di entusiasmo quante più persone possibili. Perché è un lungo cammino quello che cercheremo di fare assieme e che dovrà portarci molto lontano”. A breve, l’Asd Ragusa comunicherà l’organigramma dello staff tecnico a cominciare dal direttore sportivo e dall’allenatore.

