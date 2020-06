7 positivi Covid a Messina, chiuso il Pronto Soccorso

Chiuso il pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina: ieri pomeriggio sette persone sono risultate positive al Covid-19. Una scelta, quella della chiusura, come ha spiegato in una nota il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, “per motivi di prudenza e cautela”. Ora si attende l’esito del terzo tampone effettuato stamani sui sette pazienti.

Ieri pomeriggio sette pazienti, arrivati separatamente, si sono presentati al pronto soccorso del Papardo chi per controlli sanitari e chi per un ricovero programmato, comunque tutti per patologie non legate al Covid e inoltre senza presentare alcuna sintomatologia riconducibile al virus.

Secondo quanto previsto dal protocollo sanitario sono stati sottoposti a tampone, il test “rapido”, e tutti sono risultati positivi al Covid, anche alla ripetizione dello stesso tampone. Così è scattato il protocollo sanitario previsto. Alcuni pazienti sono stati ricoverati per l’insorgere di altre patologie e altri sono stati mandati a casa e sottoposti ad isolamento domiciliare.

Il pronto soccorso attualmente è ancora in attesa di essere sanificato e verrà aperto appena saranno ristabilite le condizioni di sicurezza.