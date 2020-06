Vicenda Borrometi. Procura a casa di Gennuso e Micalizzi

Blitz della Polizia Giudiziaria a casa dell’on. Pippo Gennuso e della giornalista Valeria Micalizzi. L’operazione è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Siracusa ed era mirata al sequestro del file in cui era contenuta la conversazione della giornalista aretusea Valeria Micalizzi con un poliziotto della Squadra Mobile di Ragusa, durante la quale si parlava sostanzialmente del giornalista modicano Paolo Borrometi(nella foto). Il parlamentare regionale rosolinese pare che fosse in possesso del file originale della conversazione telefonica. Una vicenda sulla quale sta già indagando la Procura di Ragusa ma che ha coinvolto quella di Siracusa poichè anche qui sono state depositate alcune denunce.

Venerdì mattina, per ordine del sostituto procuratore Andrea Palmieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo accompagnati da un sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio al Nit, hanno effettuato la perquisizione nella sede del giornale “Diario” e nelle abitazioni di Valeria Micalizzi e del deputato regionale Pippo Gennuso e in tutti e tre i luoghi hanno sequestrato pc e telefonini. Secondo il magistrato della Procura, il Diario e la Micalizzi avrebbero diffamato il giornalista Paolo Borrometi, mentre il deputato regionale dovrebbe essere il mandante della cosiddetta operazione della verità contro le bufale messe in circuito dall’uomo che si è autoproclamato vittima dichiarata di tutte le mafie. La Micalizziavrebbe avuto la capacità di indurre un ispettore di Polizia, in servizio alla Squadra Mobile di Ragusa, città dove nel 1983 è nato il Borrometi, a raccontare cosa accadde a Modica all’allora pubblicista nel 2014, mentre si recava a portare il mangiare al cane. Borrometi, in svariate interviste trasmesse dalle principali reti televisibe del Paese, ha raccontato che mentre entrava nel giardino in cui si trovava il suo cane sono sopraggiunti due uomini mascherati che lo hanno picchiato selvaggiamente. L’ispettore Modica smentisce la dichiarazione di Borrometi e afferma, nella conversazione intercorsa con la signora Micalizzi, di essersi portato nella zona della presunta aggressione e di avere trovato il Borrometi sdraiato per terra e che suo padre, un ex deputato nazionale della Democrazia Cristiana, gli faceva delle fotografie e gli suggeriva la posizione da prendere. Borrometi afferma che i due “mascherati”, a suo dire affiliati alle cosche mafiose di Ragusa e dintorni, gli avrebbero procurato una lesione permanente alla spalla, viceversa l’ispettore di Polizia dichiara che i medici dell’ospedale di Modica rilasciarono un certificato medico con una prognosi di guarigione di dieci giorni. L’ispettore di polizia aggiunge inoltre che anche l’episodio denunciato da Borrometi, in ordine a un attentato incendiario alla casa dei suoi genitori, è un colossale falso. E puntualizza che nè quello del presunto pestaggio nè quello dell’attentato incendiario hanno determinato l’individuazione e l’incriminazione dei responsabili. E arriviamo al terzo episodio, quello che ha commosso il mondo intero, il Santo Padre e il Capo dello Stato. E’ il cosiddetto attentato con autobomba di cui parla soltanto Borrometi. Lui ha riferito che la Polizia di Stato di Pachino lo chiamò per comunicargli di avere sventato un attentato con autobomba che il clan Giuliano di Pachino con la collaborazione del clan Cappello di Catania voleva fare ai suoi danni. Da Pachino non hanno mai confermato questa notizia e persino le carte processuali e le intercettazioni ambientaii e telefoniche smentiscono la ricostruzione fatta da Borrometi.