Modica, lite in Piazza Rizzone, un ferito

Sembra sia stata determinata da una contesa amorosa la lite che è scaturita venerdì sera in Piazza Corrado Rizzone a Modica. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, un extracomunitario avrebbe bloccato un proprio conterraneo che stava percorrendo in moto la rotatoria dello “Stretto”. I due sarebbero venuti a diverbio, pare per motivi sentimentali, fino a passare per le vie di fatto. Durante la lite è intervenuta una terza persona, probabilmente per separarli e ne ha pagato le conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato impegnanti in un servizio interforze e subit dopo carabinieri e polizia locale. Uno dei contendenti è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Maggiore.