L’Asd Giarratana si proietta verso il ripescaggio in Serie C

“Finalmente qualcosa si muove in seno alla Lega. Il blocco dei campionati era la notizia che aspettavamo tutti con ansia. E, del resto, era la stessa che avevamo auspicato da tempo. Adesso, attendiamo che possano esserci le conseguenti decisioni per quanto riguarda le promozioni e le retrocessioni, per comprendere, soprattutto, quali potranno essere le dinamiche tese a caratterizzare la prossima stagione”. Sono il presidente dell’Asd Giarratana, Marco Baglieri, e il vice, Giacomo Puma, a dirlo, a commento di una vicenda rimasta congelata per settimane mentre, adesso, sembra che sia stata imboccata la direzione giusta.

“Così come avevamo già annunciato in tempi non sospetti – affermano Baglieri e Puma – complimentandoci con chi di competenza per avere fatto prevalere il buon senso, e del resto non avrebbe potuto essere altrimenti, ribadiamo che è intenzione della nostra società valutare, dopo la stagione in D, se esistono le condizioni per potere chiedere il ripescaggio in Serie C. Riteniamo che ci siano ancora molte pagine da scrivere per quanto riguarda la storia di questa neonata formazione rossoblù e vorremmo farlo assieme all’entusiasmo di tutti i giarratanesi che intendono sempre più riconoscersi nella nostra realtà. Abbiamo creato le basi per portare avanti un progetto sportivo di spessore. Certo, lo scoppio della pandemia non ci ha permesso, nel corso di questa stagione, di essere propositivi sino alla fine, così come avremmo voluto. Ma non ci demoralizziamo e guardiamo avanti. Siamo certi che troveremo ancora le motivazioni che ci permetteranno di potere sperare in un percorso di crescita per migliorare le prestazioni e il rendimento di un team che, così come abbiamo sempre evidenziato nel nostro claim, è nato per vincere. Dobbiamo ringraziare tutti i giocatori del nostro organico che, fino a quando sono rimasti in campo, si sono impegnati allo spasimo per raggiungere risultati importanti. Poi, lo staff tecnico guidato dall’allenatore Samuele Puma e tutti coloro che ci hanno dato una mano. Per ultimi ma non ultimi, di certo, gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto e che speriamo di ritrovare al nostro fianco a partire dalla nostra stagione, confidando sul fatto che possano sostenere le nostre idee che certo non mancano”.