Oggi a Freemusic su RTM, ospite Loredana Errore da “Amici”

Torna oggi 16 maggio il consueto appuntamento del sabato pomeriggio su RTM con “Free Music” in compagnia di Luca Basile. Anche oggi grandissimi ospiti ad arricchire la puntata che andrà in onda dalle 18 alle 20. I grandi artisti tornano protagonisti. Alle 18.30 un’artista dall’identità ignota, si tratta di Omar, giovane cantante che presenterà il suo nuovo progetto musicale dal titolo “Ricominciare”;

Alle 19.30 sarà la volta dell’artista nazionale ma tutta siciliana Loredana Errore, divenuta famosa grazie alla partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi in cui si è classificata seconda dietro ad Emma Marrone.

Oggi alle 18.00 in diretta anche su questo sito.