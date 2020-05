Commissione medica. Ragusa, Iuvara processato con l’immediato

La Procura ha deciso il processo col giudizio immediato di per Giuseppe Iuvara, medico, dipendente dell’Asp 7 di Ragusa e presidente della commissione invalidi, arrestato a febbraio per corruzione e ammesso ai domiciliari. L’udienza dinanzi al tribunale collegiale di Ragusa è stata fissata per il 10 luglio. Questo procedimento penale consente di saltare l’udienza preliminare. La difesa ha 15 giorni di tempo per chiedere riti alternativi: patteggiamento o rito abbreviato. Il rito immediato è stato chiesto anche per le 2 donne coinvolte nella vicenda giudiziaria. Si tratta di una 52enne ragusana, figlia di una donna di 81 anni che aveva chiesto, secondo l’accusa senza averne titolo, la pensione di accompagnamento, e una 71enne ragusana, amica dell’altra indagata, che ha fatto da tramite con il medico. Le intercettazioni delle indagini consentirono di registrare, lo scorso 13 febbraio, nel corso di un incontro avvenuto tra gli indagati nello studio privato del medico a Ragusa, le modalità di dettaglio della visita per l’accertamento dell’invalidità civile. In particolare, il medico avrebbe prospettato la possibilità di effettuare, personalmente, la visita a domicilio della richiedente, anziché in maniera collegiale alla commissione invalidi. Tale procedura, secondo il medico, si sarebbe resa necessaria in quanto la paziente non avrebbe avuto diritto all’indennità di accompagnamento. Secondo l’accusa, alla fine dell’incontro, il medico si sarebbe fatto consegnare 200 euro, mentre altri circa 1.000 avrebbero dovuto essere consegnati a pratica conclusa. Dopo il via libera alla visita domiciliare, le parti si incontrarono di nuovo il 20 febbraio a a quel punto scattò il blitz delle forze dell’ordine.