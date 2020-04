Nella notte dell’ 8 aprile scorso personale delle Volanti del Commissariato di Modica ha tratto in arresto per lesioni personali e per resistenza a Pubblico Ufficiale un 22 enne originario di Scicli e domiciliato a Modica, noto per i suoi pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Nei fatti personale del locale Commissariato mercoledì scorso è intervenuta presso un’abitazione del centro storico di Modica, a seguito di richiesta d’aiuto di una donna che telefonava al 112 NUE. La segnalazione è stata immediatamente dirottata dalla sala operativa della Questura a quella del Commissariato che inviava sul posto le pattuglie. Gli Agenti, che hanno trovato l’abitazione indicata dalla donna con la porta aperta e gli ambienti a soqquadro e senza nessuno all’interno, hanno subito udito urla femminili provenire da un altro stabile poco distante raggiungendo tempestivamente il luogo; qui hanno trovato un giovane in preda all’ira che stava malmenando con furia una donna, bloccandolo immediatamente e riportato alla calma. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che l’uomo, convivente con la madre, preso dai fumi dell’alcol iniziava a percuoterla per futili motivi, costringendola a cercare riparo presso i vicini di casa, dove però è stato nuovamente raggiunta da figlio e lì ancora percossa. Quando sembrava che tra i due si volesse trovare una riappacificazione davanti agli Agenti, con gesto fulmineo il 22enne afferrava un coltello da cucina appuntito, scagliandosi nuovamente contro la madre e minacciandola di morte. Solo grazie alla prontezza d’intervento degli Agenti l’uomo è stato bloccato evitando il peggio per la donna e riuscendo a scansare le minacce col coltello a loro indirizzate. Durante la concitazione degli eventi l’aggressore, in preda ad un raptus, si scagliava anche contro i poliziotti che per bloccarlo si sono visti costretti all’uso dello spray capsicum in dotazione. La donna, per le lesioni riportate nel corso dell’aggressione e lo stato di ansia e di paura, a mezzo ambulanza veniva trasportata presso il pronto soccorso, mentre il giovane veniva tratto in arresto e dopo le formalità di rito tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione del P.M. di turno. Nella giornata di ieri l’arresto convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria applicadogli anche la misura del divieto di dimora nel comune di Modica.