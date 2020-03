Passeggiata domenicale a Modica: sequestro auto e denuncia per sciclitano

Forse per fuggire dalla noia di un pomeriggio domenicale in periodo di “lockout”, ha preso la sua macchina e si è recato a Modica dove è stato però fermato dalla Polizia. Protagonista un cittadino sciclitano che nel pomeriggio di oggi è stato fermato da una pattuglia della polizia in servizio all’altezza della circonvallazione Ortisiana. Alla richiesta di chiarimenti sulla necessità del suo spostamento da casa, lo sciclitano non ha fornito spiegazioni plausibili. Da un veloce controllo l’auto sulla quale viaggiava è risultata priva di copertura assicurativa e senza la revisione. Per tale motivo è stato chiamato un carroattrezzi che ha portato via la macchina. Per l’uomo, oltre alle sanzioni previste dal DPCM in tema di contenimento degli spostamenti anche le sanzioni amministrative per mancata assicurazione e revisione.