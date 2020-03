Modica, iniziativa per celebrare Unità’ d’Italia

Una nuova iniziativa è nata in occasione della festa dedicata alla nascita dell’unità d’Italia. Due giovani, Samuele Cannizzaro di Modica e Simone Di Grandi di Ragusa hanno ben pensato di lanciare un iniziativa sui social per celebrare “virtualemente” la nascita dell’unità d’Italia invitando ad esporre la bandiera italiana sui balconi e ad aggiungere l’emotion con il tricolore sui profili social.

“Oggi non è un giorno qualsiasi per il nostro paese, oggi si festeggia L’Unità d’Italia, la nascita di una nazione, la nostra. L’unione di un popolo che, frammentato prima, si è trovato, poi, ad essere una cosa sola, che al suo interno ha conservato una splendida miscellanea di tradizioni, dialetti, arti, culture, storie, eccellenze, peculiarità.

Un popolo che da lì in poi avrebbe affrontato tanti momenti pesanti. Una Nazione che ne ha viste di tutto ma si è, sempre e comunque, rialzata. E se una bandiera tricolore cinge una comunità umana che da 159 anni a questa parte è sempre riuscita a farcela, essa è un simbolo che può ricordarci quanto anche stavolta ce la caveremo: basta impegnarsi con responsabilità in ciò che ci è stato chiesto di fare: semplicemente… restare a casa, non dovendo, stavolta, andare in guerra.

Per questo, da un idea nata qualche giorno fa con il mio amico @simone di grandi, “collega” sia radiofonico che delegato alle politiche giovanili dei nostri rispettivi comuni, vi proponiamo, se non l’aveste già fatto, di appendere la bandiera tricolore italiana sui vostri balconi; e chi non avesse la bandiera “fisica” può anche farlo virtualmente, inserendo accanto al proprio nome di Instagram l’emoticon 🇮🇹. In molti l’hanno fatto, sia sui social che dal vivo: tante (come da immagine) sono le foto che ci sono state inviate da più città siciliane.

Un gesto probabilmente semplice, simbolico, ma che ha un suo significato. “Vi è mai capitato” scriveva Simone qualche giorno fa, “quando nel vostro gruppo di amici, team, azienda, c’è stato un momento delicato e vi siete detti “non siamo solo un gruppo, siamo una famiglia, dobbiamo superare questo momento, ce la faremo!” ecco. Esporre il tricolore è – in un’accezione più ampia – la stessa cosa. E’ ricordarci che facciamo parte di una comunità umana, di una grandissima famiglia, dove oggi ci accomuna una seria e delicata sfida che possiamo vincere impegnandoci tutti.

Adesso è il momento di fare sentire quanto davvero siamo Italiani e combattere questo virus nel migliore dei modi, insieme! #iorestoacasa”