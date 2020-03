Emergenza Covid-19, Consigliera Floridia: “Vicini ai modicani”

“Come consiglieri di maggioranza, siamo sempre vicini ai nostri concittadini supportando in questo momento di grande emergenza sanitaria, il nostro Sindaco e tutta l’ Amministrazione” – cosi dichiara la consigliera capo-gruppo Rita Floridia – “insieme si è cercato, visto l’ampliarsi dell’emergenza sanitaria e proprio per venire incontro ad un eventuale peggioramento della situazione, di promuovere una serie di iniziative:

– sgravi fiscali volti ad alleviare il carico delle famiglie ;

– Accordo con il Presidente dell’Istituto di Credito, Banca Agricola Popolare di Ragusa , che permetterà di aiutare le Piccole e Medie imprese che hanno in corso prestiti o mutui;

– disposizione di chiusura dei supermercati per le tutte domeniche dal 15 al 22 marzo;

– Attivazione di un numero telefonico per la consegna a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci, grazie alla preziosa e valida attività delle associazioni di volontariato: “Misericordia”, ANVVFC e Gruppo comunale di Modica e alla collaborazione e il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune “.

“Al Sindaco e all’Amministrazione , che da subito si sono attivati e che in pochissimo tempo hanno predisposto tutti quegli atti e adempimenti che in questi giorni sono stati ampiamente resi noti e pubblicizzati, va tutto il nostro ringraziamento . Atti ed interventi che vanno sicuramente incontro alle fasce più fragili ed in difficoltà della popolazione modicana o magari prive di una rete familiare o amicale.

L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, prosegue Floridia, richiede forti sacrifici ma anche grandi collaborazioni e valide sinergie per tutelare la salute di tutti. Le misure contenute nel DPCM del Presidente del Consiglio dei ministri, possono sembrare pesanti, ma sono sicuramente necessarie, per uscire prima da questa crisi, per questo vanno rispettate e seguite in maniera rigorosa.

Siamo certi che tutti insieme ce la faremo e che il nostro Sindaco, coadiuvato da validi collaboratori e dirigenti amministrativi comunali , riuscirà a garantire un servizio sempre efficiente , monitorando costantemente la situazione .“