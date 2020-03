Coronavirus.. “Sciclitani svegliaaa”. Ragione ceniamo e pubblichiamo

E’ così che voglio iniziare la lettera, ed è su questo punto che mi voglio soffermare visto le accuse pesanti che sono state fatte. Chi scrive è una persona che fino ad oggi è stata fiera di essere Sciclitana e che ama tanto la sua Scicli. In questi giorni mi sono resa conto che la mia amata Scicli è in parte abitata da persone cattive. Sui social a proposito di alcuni articoli, sono stati fatti commenti inappropriati, molto offensivi, con parole // FORTI// che non voglio neanche ripetere! Tutto ciò ha procurato alle persone, purtroppo, coinvolte in questo spiacevole episodio complicanze sulla salute. Le violenze verbali e psicologiche gratuitamente divulgate hanno messo in luce la noncuranza e la mancanza di rispetto anche verso persone di una certa età. In silenzio e molto dignitosamente non abbiamo risposto alle provocazioni sugli insulti ricevuti. Mi rivolgo in primis al signore/a del post, a chi ha interloquito con esso, a chi ha scritto da fonti sicure che i positivi erano due, a chi ha scritto che le persone coinvolte sono state prelevate con forza e che non volevano ricoverarsi, che erano sotto stretta sorveglianza delle autorità competenti e di essere state bloccate in aereoporto.

Voglio dire a costoro che tutte queste parole sono assolutamente infondate. Avete provocato un allarmismo non indifferente e una psicosi generale.

“ LA NOSTRA VERITÀ: Dopo che è scoppiato il caso nel Lodigiano siamo stati contattati dalle autorità competenti che, informandoci della situazione, ci hanno gentilmente invitati a metterci in quarantena volontaria. Ci siamo messi a disposizione e da parte nostra è stato richiesto di eseguire il tampone, preoccupandoci di preservare cosi tutti i cittadini, i nostri famliari e noi stessi. Nessun caso positivo certo era stato ancora confermato e nessun caso positivo ad oggi emerge. Noi tutti abbiamo eseguito le istruzioni dell’ Asp e delle autorità competenti. Avete gratuitamente ferito delle persone!!!

Chiudo con il dirvi che non solo Scicli è pulita da qualsiasi focolaio ma anche tutta la nostra provincia.

BUONA VITA

Lettera firmata