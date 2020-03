Il Ragusa Calcio batte al fotofinish il Carlentini

Il Ragusa Calcio 1949 conquista tre punti dopo una partita sofferta in cui trova il gol del successo soltanto al novantesimo grazie a una staffilata di Ivan Berterame. Nel primo tempo, l’avversario di turno, un rognoso Carlentini, era riuscito a pareggiare i conti quasi sul finire del parziale, con Marziano che aveva equilibrato temporaneamente le sorti dell’incontro rispondendo di testa alla bella marcatura di Lo Giudice. E tutto ciò dopo che gli azzurri avevano sprecato parecchio in termini realizzativi. Finale troppo concitato, però, visto che sono volati alcuni cartellini rossi che le aquile iblee pagheranno, presumibilmente, con tutta una serie di squalifiche. Il commento del tecnico, Alessandro Settineri, non fa una grinza. “E’ stata – afferma una vittoria meritata. Nell’unica mezza occasione, su un cross il Carlentini ha trovato il pari. Noi, tra l’altro, abbiamo preso un incrocio dei pali, abbiamo sbagliato tre-quattro palle gol. Purtroppo, ormai, quando le squadre arrivano qui da noi di gioco se ne vede poco. Si utilizza il sistema della ripartenza. Bravi noi, comunque, a crederci sino alla fine. In certi momenti, però, pecchiamo di eccesso di zelo. Invece, occorre essere più determinati, soprattutto sotto porta. Ma diciamo che, però, ci può stare”. Settineri, poi, spiega di non avere apprezzato il finale. “Credo – prosegue – che il direttore di gara potesse gestire meglio determinate situazioni. Francamente, non c’era motivo che si verificasse quanto accaduto soprattutto tra due società che si rispettano. Abbiamo fatto la partita, non ci sono stati episodi particolarmente spiacevoli per cui vedere volare qualche cartellino in maniera inutile dal 93’ al 94’ mi è sembrato davvero eccessivo. Complimenti al Carlentini che ha onorato la partita al meglio delle proprie potenzialità e che non ci ha regalato niente. Inoltre, credo che non sia bello, in alcuni frangenti, sentire un arbitro con un tono così acceso. Lo dico non per lamentarmi, perché siamo tutti qui per crescere, per migliorarci. Però la cosa non è bella. Perché alla fine della partita sappiamo che un giocatore si irrigidisce, quindi bisogna gestire tutti al meglio. Quando ci si chiede, giustamente, di aiutare noi l’arbitro, è anche corretto che i direttori di gara aiutino noi nella gestione dei momenti. E ritengo che tutto ciò, negli ultimi minuti del match di ieri, non sia accaduto. Durante l’anno non mi sono mai lamentato rispetto a questi aspetti. Però, francamente, ritengo che non sia il modo per essere propositivi tra giocatori, staff e terna arbitrale. Quando ci si chiede il confronto, bisognerebbe essere corretti nel pieno rispetto delle parti”. Un ringraziamento, inoltre, l’allenatore delle aquile azzurre lo rivolge alla gente che ieri ha calcato le gradinate dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. “Ho visto striscioni, bandiere – continua Settineri – tanta gente ci crede. Siamo piccoli, siamo pochi ma tutti assieme mettiamo il cuore, la determinazione e il gioco. Noi ci proviamo, vedremo che cosa verrà fuori a fine stagione. Grazie davvero a tutti i nostri tifosi, assieme a loro puntiamo a qualcosa di davvero speciale”.