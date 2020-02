Dubai 2020: Modica unica Città siciliana presente

Modica sarà l’unica Città siciliana ad avere uno spazio esclusivo per sette giorni in occasione di EXPO Dubai 2020, l’Esposizione Universale che per la prima volta si terrà in un Paese arabo dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. Dopo lo straordinario successo di Milano 2015, dunque, l’antica Capitale della Contea grazie al suo prodotto più famoso, il cioccolato, avrà a disposizione un’intera settimana per promuoversi a livello internazionale all’interno del Padiglione Italia. La notizia arriva direttamente dalla sede romana del Commissariato Generale per Expo 2020 dove questa mattina il Sindaco, Ignazio Abbate, accompagnato dal Direttore del CTCM, Nino Scivoletto, hanno incontrato il responsabile dell’ufficio legale Francescoa Angelini, Lorenzo Totaro direttore marketing e la responsabile sponsorship Concetta Caravello che hanno comunicato loro il positivo accoglimento della domanda presentata a suo tempo dal Comune di Modica. “Siamo onoratissimi oltre che felicissimi per questa scelta – commenta il Sindaco – perché ci spalanca le porte di un’occasione irripetibile da sfruttare al meglio per lanciare la nostra Città ancora di più nel firmamento internazionale. Abbiamo visto tutti qual è stata la portata dell’ultima partecipazione a EXPO 2015 e cosa ha significato in termini di visibilità e ricaduta turistica per Modica. Dubai 2020 si annuncia ancora più grande, con oltre 25 milioni di visitatori previsti, l’edizione più imponente nella storia delle Esposizioni Universali. Grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica abbiamo elaborato un progetto vincente che ha conquistato i favori della commissione giudicante. Visto l’altissimo numero di richieste pervenute, si capisce come non era per nulla scontata la nostra partecipazione. Insieme a tutti gli attori coinvolti sceglieremo quale settimana potrebbe essere la più idonea e pianificheremo nei minimi dettagli la “missione” negli Emirati che non servirà solo a ribadire ancora una volta l’unicità del nostro Cioccolato ma a promuovere nella sua globalità tutti gli aspetti di Modica, dall’arte alla storia, dalla natura all’enogastronomia. Il prossimo 9 marzo l’on. Di Stefano, in qualità di Sottosegretario agli Affari Esteri con delega ad Expo, sarà a Modica per incontrare le imprese nostrane e pianificare al meglio la nostra partecipazione. Proprio un incontro avuto con lui a Roma due settimane fa è stato decisivo per questo risultato. Per il momento godiamoci la notizia che Modica ci sarà e saprà farsi valere”.