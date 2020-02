Modica. Premio Scuola Digitale 2020 dedicato a Lele Assenza

Manca poco alla fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2020, per la zona di Ragusa. L’evento si svolgerà il 22 febbraio 2020, nell’Auditorium Pietro Floridia a Modica. Quest’anno il Premio Scuola Digitale sarà un edizione speciale, in quanto sarà dedicata a Lele Assenza, un ragazzo modicano, morto prematuramente in un incedente stradale.

Il Premio Scuola Digitale è una delle tante iniziative pensate dal Ministero dell’Istruzione, nasce con l’intento di promuovere l’eccellenza e il protagonismo giovanile all’interno delle scuole italiane, incentivano l’utilizzo delle tecnologie digitali per l’apprendimento e l’insegnamento. L’evento in provincia di Ragusa è organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “T.Campailla – G.Galilei” di Modica, il referente è il Prof. Michele Blandino, che all’interno dell’istituto ricopre il ruolo di animatore digitale.

Come funziona il premio? Il Premio Scuola Digitale è suddiviso in tre fasi di partecipazione, la prima quella provinciale, poi c’è quella regionale e infine la prova nazionale. Nella prima fase si procede ad una selezione delle scuole invitate, alla fase ragusana si sono iscritte 15 scuole, di queste ne sono state selezionate 11, di cui 6 per il primo ciclo e 5 per il secondo. L’evento di sabato vedrà le 11 scuole presenti con un video di circa tre minuti, dove alunni e insegnati spiegano la loro idea di progetto legata al mondo digitale.

Il Prof. Sergio Carrubba, dirigente del “Campailla – Galilei”, ha spiegato che si tratta di un appuntamento importante, in cui sono impegnate diverse scuole della provincia. «Sabato all’Auditorium Floridia – continua Carrubba – saranno presenti circa 150 persone tra studenti, insegnanti ed esperti del mondo digitale. A fine gara saranno due le scuole vincitrici del premio, una del primo ciclo e l’altra del secondo ciclo».

Ad ogni scuola vincitrice del premio verranno assegnati mille euro, da investire proprio nel mondo digitale, e inoltre parteciperanno alla selezione regionale, prevista per il 20 marzo a Caltanissetta. Le 11 scuole iblee saranno valutate da una giuria, composta da 7 componenti, che rappresentano il mondo della scuola, del lavoro e degli enti pubblici.

Inoltre in occasione della gara, nella mattinata di sabato è previsto un momento per ricordare Emanuele Assenza, il 15enne liceale morto prematuramente in un incidente stradale. Il prof. Blandino nel presentare l’iniziativa ha affermato: «Nei mesi scorsi sono stato contattato dai genitori di Emanuele perché volevano fare una donazione alla scuola in memoria del figlio. Ho accolto con gratitudine la loro richiesta e sabato sarà l’occasione giusta per annunciarla alla città». I genitori di Lele, così come lo chiamavano la famiglia e i suoi compagni, doneranno alla Liceo Scientifico di Modica due microscopi, uno didattico ed uno digitale.

Giorgio Assenza, il papà di Emanuele, ha voluto sottolineare che questi segni tangibili servono a lasciare traccia della vita di Lele, il dono dei due microscopi al Liceo rientrano in una serie di iniziative per ricordare Lele. «Noi continueremo – prosegue il padre – ad intraprendere delle iniziative affinché il nome di Lele possa vivere in ciò che lui amava fare. Un grazie a coloro che ci daranno la possibilità di farlo».

La scuola, come segno di gratitudine alla famiglia, ha deciso di dedicare a Lele un’aula all’interno del laboratorio di chimica, nella sede del Liceo Scientifico di Modica. La cerimonia è prevista per il 7 marzo 2020.