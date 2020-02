Scerham Modica. Avola in Coppa del Mondo Gran Prix FIE a Torino

Appuntamento italiano di Coppa del Mondo assoluta di fioretto nel weekend a Torino. Quella italiana è la prima tappa Gran Prix della stagione, e quindi a punteggio maggiorato, e vedrà lo svolgersi delle sole gare individuali, sia nella prova maschile che quella femminile. Archiviata la questione qualificazione olimpica per Tokyo 2020 a squadre dopo la gara di Parigi, l’attenzione degli azzurri è ora rivolta alla ricerca della miglior prestazione personale per la determinazione dei tre fiorettisti che prenderanno parte anche alla competizione individuale. Giorgio Avola della Conad Scherma Modica attualmente al diciottesimo posto del ranking internazionale, e quarto degli italiani, dovrà affrontare le qualificazioni sabato mattina assieme ai 209 partecipanti che si contenderanno i posti per raggiungere nel tabellone principale a 64 i primi 16 del ranking esentati dalle qualifiche. Tabellone di eliminazione diretta principale che andrà in scena domenica 9 febbraio nel fantastico parterre dal PalaAlpitour di Torino, e che per le fasi finali vedrà la diretta su Sky Sport Arena (ch. 204) a partire dalle ore 18. Giorgio Avola reduce dal ritiro collegiale della nazionale al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove i convocati dal commissario tecnico Cipressa hanno minuziosamente preparato l’importante appuntamento di coppa del mondo, è stante le parole del maestro Migliore, che sarà nello staff tecnico della nazionale anche tra le pedane torinesi, in un ottimo stato di forma nonostante un leggero infortunio muscolare che conta di recuperare in tempo. Il modicano che in questa prima parte di stagione finora ha espresso prestazioni sottotono e non ha brillato nelle prove individuali, è chiamato a dare una scossa alla sua stagione di coppa, provando a migliorare il risultato dello scorso anno, che proprio sulle stesse pedane lo vide raggiungere i quarti di finale.

La Conad Scherma Modica intanto domenica sarà impegnata ad Acireale, nella prova regionale di qualificazione di spada olimpica e nella prova regionale di scherma paralimpica, sia per non vedenti che in carrozzina. La manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FIS , e che include i tre appuntamenti, si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di Santa Venerina, ed è una ulteriore importante tappa del processo di integrazione tra mondo olimpico e paralimpico avviato e fortemente voluto dalla Federazione Italiana Scherma.