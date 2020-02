Impianto biogas Pozzallo: Oggi conferenza di servizi

Si è tenuta, stamani, la conferenza di servizi presso il Dipartimento Regionale dell’Ambiente per visionare la documentazione relativa al progetto che prevede la realizzazione di un impianto di biogas nella zona industriale Modica-Pozzallo.

In rappresentanza della città di Pozzallo hanno partecipato il Sindaco Roberto Ammatuna, il Presidente del Consigli Comunale Quintilia Celestri, l’Assessore Uccio Agosta ed il legale del CPSA, avv. Scimeca.

Si è trattato di un momento endoprocedimentale di analisi tecnica del progetto, non è stato rilasciato quindi alcun parere, che dovrà continuare nell’immediato futuro.

La delegazione di Pozzallo si è mossa in piana sintonia, dimostrando la compattezza delle posizioni assunte, tant’è che è risaltata l’armonia fra il promemoria presentato dal comune di Pozzallo e l’intervento del rappresentate del Comitato.

La novità che è maturata nel corso della conferenza è che il Sindaco di Modica, con una sua memoria, ha manifestato l’esigenza di una pausa di riflessione perché possono esserci problemi di ecosostenibilità ambientale consequenziali alla realizzazione del progetto.

Per le prossime riunioni della conferenza di servizi è stato assicurato che saranno invitati a partecipare sia il Comune di Pozzallo che i rappresentanti del CPSA.

“Il prosieguo della battaglia intrapresa non sarà certamente facile – afferma il Sindaco Ammatuna – e non bisogna cedere o far cadere l’attenzione sul problema biogas, ma quello di oggi è un primo passo importante che ci fa ben sperare per il futuro”.

“Intendo ringraziare il CPSA, le numerose imprese della zona industriale Modica-Pozzallo che hanno sottoscritto il documento contro la realizzazione dell’impianto e la Confcommercio Provinciale e Locale – conclude il primo cittadino di Pozzallo – ma soprattutto un grazie va ai miei concittadini che hanno condiviso in massa questa battaglia di civiltà, rispondendo con azioni circoscritte nell’ambito della legalità ad un sopruso”.