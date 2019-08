Libero Consorzio Ragusa. Insediamento nuovo segretario. Maria Evelina Riva ha presso possesso del suo ufficio

Si è insediata stamani accolta dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza il nuovo segretario generale dell’Ente che è in convenzione col comune di Ragusa. Maria Evelina Riva ha preso possesso del suo nuovo ufficio. E dopo aver incontrato il Commissario Piazza e i dirigenti dell’Ente ha avuto modo di conoscere i suoi più stretti collaboratori.

Durante il confronto col Commissario sono state affrontate le problematiche dell’Ente, a cominciare dalla criticità finanziaria che dovrebbe essere superata con l’ultimo riparto di 20 milioni di euro che la Conferenza Regiobne-Autonomie locali dovrà decidere a fine mese.

Da parte sua il neo segretario si è dichiarata soddisfatta per l’incarico che ha assunto avendo conoscenza e contezza delle professionalità interne dell’Ente che in Sicilia è giudicato tra i più virtuosi. Ha ringraziato il Commissario Piazza per l’accoglienza ed ha auspicato una piena collaborazione per far sì che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa possa tornare ad avere quel ruolo di traino e di faro per gli altri enti locali della provincia.