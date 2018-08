Il duo TotAle di Monterosso Almo al Danzare Festival

Ragusa. Anche quest’anno la presenza del duo TotAle, a Danzare Festival si è sentita. La direttrice artistica Cetty Schembari infatti, entusiasta del lavoro svolto dal duo lo scorso anno, ha chiamato i due giovani montetossani Alessia Giaquinta e Totò Messina alla quarta edizione di DanzArt, festival internazionale della danza che si è svolto a Ragusa Ibla dal 27 luglio al 1 agosto 2018. I due bravissimi giovani si sono occupati di fare interviste sprint in diretta ai maestri di fama internazionale partecipanti all’evento. I due giovani, la cui peculiarità è quella di avere un entusiasmo coinvolgente oltre ad un’innata e spiccata simpatia, si ritengono particolarmente privilegiati per essere stati scelti all’interno di un festival così importante che richiama anche aspiranti ballerini di tante nazioni anche fuori dall’Europa.

Ragusa ibla infatti in questi giorni è stata palcoscenico spettacolare dei tanti talenti che hanno molto apprezzato anche la suggestiva location e le numerose bellezze della nostra Sicilia.