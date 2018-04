Il poeta modicano Giuseppe (Pippo) Puma a presentare il romanzo di Vincenzo Giuseppe Baldi a Milano

Sarà il poeta modicano Giuseppe (Pippo) Puma a presentare il romanzo di Vincenzo Giuseppe Baldi dal titolo “Il Tappeto” presso il Palazzo delle Associazioni del Comune di Milano, Sala delle Conferenze, Via Duccio da Boninsegna, 21/22 il 21 aprile alle ore 18.

L’ iniziativa, promossa dalla casa editrice Carthago, è patrocinata dalla sezione provinciale dell’U.N.M.S. (Unione Nazionale Mutilati per Servizio), dalla F.A.SI. (Federazione Associazioni Siciliane in Lombardia)e dal Circolo Gaglianese Nord Italia. Sarà presente, per una testimonianza, la Prof.ssa Grazia Vicino e il Presidente della casa editrice, Dr. Gaspare Edgardo Liggeri. Gli intermezzi musicali saranno a cura di Daniela Patricia Foder.

“Il Tappeto” è il secondo romanzo di Vincenzo Giuseppe Baldi. L’autore è attualmente Assessore presso l’Amministrazione Comunale di Gagliano Castelferrato in Provincia di Enna, confermando, dopo “Bagliori”,l’attaccamento alle proprie radici, ad una sicilianità, che non smette di sorprendere, di coinvolgere e di sedurre anche il lettore più sprovveduto.

Baldi, con questo romanzo, indica le condizioni per un viaggio interiore in una storia affascinante, che coinvolge un architetto, un personaggio della Palermo bene: la baronessa Flora, ed un gruppo di amici uniti dalla passione di relazionarsi in un ristorante in riva al mare.

Dalla narrazione, magistralmente orchestrata, si sostanziano i passi dei protagonisticon un messaggio forte e chiaro, che coinvolge l’angolo più remoto del cuore: un andirivieni turbolento,che si muove tra le terre e le contrade del palermitano.