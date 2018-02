I 40 anni del Gruppo Agesci Modica 1

Il 2018 segna una tappa significativa per il Gruppo Agesci Modica 1. Sono 40 anni di attività tra i giovani e il sociale. Per l’occasione è stato organizzato un incontro sul tema “Viaggiatori, uscire per restare. Esperienze e formazione con il respiro del mondo”. Relatori saranno Eduardo Missoni, segretario Wosm dal 2004 al 2007, e Graziana Messina, incaricata regionale branca R/S Agesci Sicilia. Modererà i lavori Emanuele Guerrieri Ciaceri, del Centro Studi e Documentazione Agesci Sicilia. L’appuntamento è per sabato alle 16,30 presso l’Auditorium Floridia di Piazza Matteotti. Al termine, inaugurazione della mostra fotografica “Immagini e parole.